Erzurum’da gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe yol açtı. Cezaevinden bayram izniyle çıkan Nuri Öğmen, kuzeninin eşini sokak ortasında öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Erdem Özengiz olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelinin Nuri Öğmen olduğunu tespit etti. Cinayet zanlısı, olay yerinin yakınındaki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Öğmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Zanlının çeşitli suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 11 yıldır cezaevinde olduğu öğrenildi. Bayram izni kapsamında dışarı çıkan şüphelinin, ifadesinde cinayeti ailevi nedenlerle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.