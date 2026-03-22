Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Yağmurlu Mahallesi Yağmurlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Bedirhan A. yönetimindeki plakasız motosiklet, Hasan Ali A.’nın kullandığı 45 F 5722 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Bedirhan A. ve yolcu Doğan G. (15), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kamyonet sürücüsü Hasan Ali A., kaza sonrası ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın detaylarını araştırıyor.