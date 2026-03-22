Bir döneme damga vuran Sihirli Annem serisi, sinema yolculuğunu sürdürüyor. Serinin yeni filmi “Sihirli Annem: Periler Okulu”, izleyicileri yeniden büyülü bir dünyanın içine davet ediyor. Yayınlanan ilk fragman, hem nostalji hem de yeni hikâyeye dair merakı artırdı.

BÜYÜLÜ HİKÂYE GERİ DÖNÜYOR

Yeni filmde, Dudu karakteri okul müdürü olurken Betüş ise öğretmen olarak izleyici karşısına çıkacak. Periler dünyasında geçen bu yeni macera, sürpriz gelişmeler ve eğlenceli sahnelerle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği projede;

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat ve Ayşen İnci gibi usta isimler yer alıyor.

Ayrıca genç oyuncular Gamze Karta ve Ecrin Su Çoban da kadroya dahil olarak filme yeni bir dinamizm katıyor.

SERİNİN BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Serinin önceki filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 850 bin izleyiciye ulaşarak önemli bir gişe başarısı elde etmişti. Yeni filmde de yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, senaryo Arzu Yurtseven imzası taşıyor.

NOSTALJİ VE YENİ NESİL BİR ARADA

“Sihirli Annem: Periler Okulu”, hem eski izleyicilere nostaljik anlar yaşatmayı hem de yeni nesli büyülü dünyayla tanıştırmayı hedefliyor. Zengin kadrosu ve yenilenen hikâyesiyle film, 15 Mayıs’ta sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.