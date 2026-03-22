Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Aşık Veysel’i vefat yıl dönümünde unutmadı. Bakanlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla usta ozanı rahmet ve minnetle andı.

“BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN SESİ”

Akın Gürlek, paylaşımında Aşık Veysel’in birlik ve kardeşlik vurgusu yapan dizelerine yer vererek, insanı insan olduğu için eşit görmenin önemine dikkat çekti. Gürlek, usta ozanın Anadolu’nun birleştirici sesi olduğunu ifade etti.

EĞİTİM VE KÜLTÜR VURGUSU

Yusuf Tekin, Aşık Veysel’in kültürel miras açısından önemine işaret ederek, onun değerlerinin yeni nesillere aktarılmaya devam ettiğini belirtti.

Mahinur Özdemir Göktaş ise ozanın eserlerinin Anadolu irfanını yansıttığını ve genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

“MİRASI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Mustafa Çiftçi, Aşık Veysel’in sözleriyle milletin ortak vicdanını temsil ettiğini ifade ederek, onun bıraktığı mirasın nesilden nesile aktarıldığını belirtti.

Vedat Işıkhan ve Kemal Memişoğlu da paylaşımlarında usta ozanın dizelerine yer vererek, Aşık Veysel’in Anadolu’nun sesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

USTA OZAN UNUTULMADI

Yapılan paylaşımlarda, Aşık Veysel’in yalnızca bir sanatçı değil; aynı zamanda toplumun değerlerini, birliğini ve insan sevgisini yansıtan önemli bir kültür mirası olduğu vurgulandı.