Arakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında 9 Eylül’de Kahire’de imzalanan iş birliği anlaşmasının, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının devreye girmesiyle askıya alındığını söyledi.

“Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda. Ancak Ajans ile tamamen iş birliğini sonlandırmadık. Bazı alanlarda iş birliği yapmak İran’ın çıkarına,”

diyen Arakçi, nükleer müzakerelerin tamamen kesilmediğine dikkat çekti.

“ABD ile eşit şartlarda diyaloğa açığız”

Avrupa ülkeleriyle şu an için nükleer müzakere planlarının bulunmadığını ifade eden Arakçi, ABD ile dolaylı mesaj trafiğinin sürdüğünü açıkladı.

“ABD eşit bir konumdan, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde müzakere etmeye hazırsa biz de buna açığız. Ancak dikte edilen bir müzakereyi kabul etmeyiz,”

ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran’ın dış politikasında temel ilkenin karşılıklı saygı, egemenlik ve ulusal çıkarlar olduğunu vurgulayarak, Washington yönetimine “adil bir yaklaşım” çağrısında bulundu.