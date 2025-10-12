Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü kıyısında başlatılan proje kapsamında, Rusya’dan getirilen özel ağaçlarla yeni bir kütük ev inşa ediliyor. Proje, Kars İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Yaklaşık 30 milyon liraya mal olacak yeni yapı, 500 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Günlük tesis konseptinde planlanan kütük evde;

6 konaklama odası,

100 kişilik kapalı restoran,

140 kişilik açık restoran,

16 kişilik özel yemek alanı,

kafe, çocuk oyun alanı, idari ofisler ve mutfak bölümleri bulunacak. Kuşadası’nda Engelli Bireyler İçin Unutulmaz Sosyal Kamp İçeriği Görüntüle

“Amacımız doğa turizmini güçlendirmek”

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, projenin yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi olarak bölgesel kış ve yaz turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, Arpaçay’ın doğası ve kültürünü yansıtan bu proje ile doğa turizmini güçlü hale getirmek, bölge halkına ekonomik katkı sunmak ve Arpaçay’ı vazgeçilmez bir destinasyon haline getirmektir.”

Tekcan, Çıldır Gölü çevresindeki turizm yatırımlarının artarak süreceğini belirterek,

“2026 yılı itibarıyla göl kıyısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek konsept bir turizm merkezi olacak.”

dedi.