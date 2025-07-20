Instagram, gönderilere yapılan yorumlara fotoğraf eklenmesini sağlayacak yeni bir özellikle kullanıcı deneyimini genişletiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcıların yorumlara artık sadece yazıyla değil, fotoğraflarla da tepki verebilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar herhangi bir gönderinin altına yazdıkları yorumlara tıpkı mesajlarda olduğu gibi fotoğraf ekleyebilecek. Özellik henüz test aşamasında olsa da, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada bu yeni özellikle kullanıcıların kendilerini daha yaratıcı ve görsel yollarla ifade edebileceğini belirtti.

Instagram, son dönemde Reels, Notlar ve kanallar gibi yeniliklerle platformu daha etkileşimli hale getirmeye çalışıyor. Yorumlara görsel eklenmesi ise hem kişisel hem de marka hesapları için içerik çeşitliliğini artırabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.