Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. Abdullah K., inşaatın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralı işçinin sedye ile ambulanstan indirildiği sırada, çocuklarını sayıklayarak, "Allah’ım çocuklarım evde" dediği duyuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.