Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), infaz ve koruma memurlarının istihdamına ilişkin önemli bir yönetmelik değişikliğini duyurdu. "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programlarından mezun olan adaylara, infaz ve koruma memuru kadrolarının yarısına kadar kontenjan ayrılacak. Böylece bu alanda eğitim alan adaylara kamuya girişte önemli bir avantaj sağlanmış olacak.

Ayrıca yönetmelikle birlikte, farklı öğrenim düzeylerinden mezun olan adayların başvurduğu unvanlarda her öğrenim düzeyi için ayrı sıralama yapılacak. Sözlü sınava çağrılacak adaylar da bu sıralamalara göre belirlenecek.

İnfaz ve koruma memurları istihdamında ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programlarından mezun olanlara ayrı kontenjan ayrılması ve sözlü sınavların farklı öğrenim düzeylerine göre yapılmasına ilişkin Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. pic.twitter.com/RgNNL7wd9M — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (@ctekurumsal) May 29, 2025