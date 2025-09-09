Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi, Kıran Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail G. (51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A. (62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Hayriye G. (67), Halil G. (69) ve Fatma G. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sek edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)