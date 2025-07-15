Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına Muharrem İnce’den sert yanıt geldi: “Altını pislettiğin koltukta oturmak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun.”

Muharrem İnce, Tekin’in açıklamalarını “akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz” sözleriyle hedef aldı. “Sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra bakanlıktan gelen kokuları temizle” diyen İnce, LGS sonuçlarının açıklanma şekline de tepki gösterdi.

“LGS birincilerinin hangi okullardan çıktığını neden gizliyorsun?” sorusunu yönelten İnce, sınav sonuçlarının bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. “Yaptığın sınava güveniyorsan önce bunları yap. Gençler her şeyin farkında. Torpilin, hırsızlığın sınırı kalmadı” ifadeleriyle çıkışını sürdürdü.

Bakan Tekin’i eğitim yerine siyaset yapmakla suçlayan İnce, “Senin görevin çocuklara eşit ve nitelikli eğitim vermek. Ama sen, altını pislettiğin koltuktan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini karartıyorsun” sözleriyle tepki gösterdi.