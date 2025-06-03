İmamoğlu, Yavaş’ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, 2019 yılından bu yana süren güçlü dostluklarına dikkat çekti ve ortak mücadeleye vurgu yaptı.

"Bu Menzilde Sıkı Yol Arkadaşıyız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Mansur Yavaş Başkanım’a; birlikte ülkemizin içinden geçtiği zor günleri konuşma imkanı bulduğumuz dünkü ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mansur Başkanım’la 2019 yılından bu yana bilgi, deneyim ve düşüncelerimizi çok güçlü bir biçimde paylaşıyoruz. Her daim vazgeçilmez prensibimiz; şehirlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu, bereketli ve başarılı bir geleceğe ulaşmasını sağlamak oldu. Yegâne menzilimiz budur ve bu menzilde çok sıkı yol arkadaşıyız. Bu dostlukla gurur duyuyorum.”

"Tarihi Mücadelemiz Başarıya Ulaşacak"

İmamoğlu, paylaşımının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve kendisi arasında kurulan birlikteliğin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi:

“Türkiyemiz için önemli bir fırsat olduğuna yürekten inandığım Genel Başkanımız Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikteliği ile CHP çatısı altında verdiğimiz ve vereceğimiz müreffeh Türkiye mücadelemiz tarihi bir mücadeledir. Milletimizin asla şüphesi olmasın. Bizler ORTAK AKILLA, yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle elele, bu büyük yolculuğu mutlaka başarıya ulaştıracağız. Her şey çok güzel olacak!”

Kıymetli Mansur Yavaş Başkanım’a; birlikte ülkemizin içinden geçtiği zor günleri konuşma imkanı bulduğumuz dünkü ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum.



Mansur Başkanım’la 2019 yılından bu yana bilgi, deneyim ve düşüncelerimizi çok güçlü bir biçimde paylaşıyoruz. Her daim… pic.twitter.com/TYVt24fx8R — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025