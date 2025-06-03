Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda, bugünkü (3 Haziran 2025) işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Tatil takvimi çerçevesinde, 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe günü yapılan işlemlerin takası ise 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Ayrıca, 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacağı bildirildi.

VİOP’ta 5 Günlük Takas Arası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da değişiklikler dikkat çekiyor. 5 Haziran'da endeks ve pay vadeli kontratlarda fiziki teslimat işlemleri yapılacak. Ancak 6, 7, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Yatırımcıların, bayram nedeniyle oluşacak bu takvim değişikliklerine göre işlemlerini planlamaları önem taşıyor.