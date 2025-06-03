7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, bakanlık olarak gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Yumaklı, “Bu süreci üç başlık altında toplayabiliriz. Birinci olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim. İkinci olarak, tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma yatırımları. Üçüncüsü de gıdanın kontrol denetim mekanizması.” ifadelerini kullandı.

"Gıdanın İzlenebilirliği Şart"

Gıda güvenliğinde en kritik noktanın üretimin başladığı yerden itibaren izlenebilirlik olduğunu belirten Yumaklı, “Halkımızın sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşması için 81 ilde güçlü bir denetim altyapımız var. 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarı hizmet veriyor. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında.” dedi. 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yapıldığını da sözlerine ekledi.

"Pestisit Denetimlerinde Avrupa ile Uyum İçindeyiz"

Pestisit kullanımıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat çeken Yumaklı, “Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu iyi niyetli değil. Avrupa Birliği ile tam uyum halindeyiz. Bugüne kadar 223 maddenin kullanımını yasakladık.” diye konuştu. Son üç yılda 250 bin denetim yapıldığını belirten Yumaklı, pestisit kalıntı miktarının yüzde 35 azaldığını ve ihracattan geri dönen ürün oranının binde 1 seviyesinde olduğunu açıkladı.

"Gıdada Karekod Dönemi Başlıyor"

Gıda denetimlerinin şeffaflığı için teknolojik adımlar attıklarını belirten Yumaklı, vatandaşların işletmelerin denetim geçmişine ulaşabileceği karekod uygulamasının “Tarım Cebimde” mobil uygulaması üzerinden çalışacağını açıkladı. Yumaklı, “28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunlu olacak.” dedi.

"Tüketici Bilinci İçin Çalışıyoruz"

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, vatandaşın sofrasına güvenilir gıdanın ulaşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda tüketici bilincini artırmaya yönelik projelerin devam ettiğini belirtti. BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise sektörün sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda Bakan Yumaklı, coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı stantları da ziyaret etti.