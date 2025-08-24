İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazze’deki ağır insani tabloya dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler raporlarının da bölgedeki açlık ve ölümleri teyit ettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu, insan eliyle yaratılmış bir felakettir” dedi.

“Bu tabloya normal diyemezsiniz”

Gazze’deki krizin artık “olağan” kabul edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyleyen İmamoğlu, yardım TIR’larının sınırda bekletildiğini, içeride ise çocukların açlıktan öldüğünü ifade etti. İmamoğlu, “Bu tabloya vicdanı olan kimse ‘normal’ diyemez. İnsanlık, yoksulluk ve hastalığa terk edilen bu insanların sorumluluğunu taşımaktadır” dedi.

“İktidar sessiz kaldı”

Türkiye’nin sürece yeterince müdahil olamadığını savunan İmamoğlu, iktidarın sessizliğini eleştirerek, “Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiştir. Siyasi kaygılar insanlık dramının önüne geçmemelidir” diye konuştu.

“Ortak ses şart”

Gazze için iktidar ve muhalefeti ortak tavır almaya çağıran İmamoğlu, “Açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir” sözleriyle çağrısını yineledi.