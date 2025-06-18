Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, TBMM Grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve kendi yakın çalışma arkadaşı Serkan Özcan’ın yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin icra kurulunu tanıttı. “Yeni Türkiye’nin inşasında aktif görev almak isteyen tüm vatandaşları ofislerde yer almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlere Özel Çağrı: “Gelecek Sizsiniz”

İmamoğlu, gençlere de özel olarak seslenerek “Türkiye’nin umudu, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin heyecanı ve inancıyla tarih yazmaya hazırız” dedi. Kurulacak ofislerin adres bilgilerinin yakında paylaşılacağını belirten İmamoğlu, gençlerin bu sürece aktif katılımını beklediğini vurguladı.

Yeni Yönetim İçin İlk Adım

CHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Türkiye’yi adalet ve refaha kavuşturacak yeni yönetimin başlangıç noktası olacak. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle yayılarak toplumun tüm kesimlerine ulaşacak ofislerle geniş katılımlı bir vizyon ortaya konacak.