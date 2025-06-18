Özel konuşmasında,

“ Avcılar’ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz!

Normalde arka taraflarda duranlara biraz sitem ederiz ama bugün Avcılar'da arka taraflara kızamayacağım. Çünkü ön tarafta duracak yer kalmamış!

Burası, İstanbul’un emekçileriyle dolu yeri…

Anadolu hasretiyle yaşayanların, Tokatlıların, Malatyalıların, Sivaslıların, Ardahanlıların…

Ve benim akrabalarım; Balkanlardan gelenlerin, Selaniklilerin, Makedonyalıların bir arada, el ele, omuz omuza durduğu bir yer.

Alın terini üretim tezgâhlarına damlatan, emeğiyle bu memlekete bereket saçan, namusuyla çalışan güzel Avcılar halkı…

Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Balcılar; iyi ki varsınız!

Bugün, 9. gece mitingi için buradayız.

Saraçhane’de 7 gün 7 gece hep birlikteydik.

Ardından Maltepe’de 2,5 milyon kişiyle rekor kırdık.

Anadolu’ya geçtik, orada da mitingler yaptık.

Ve şimdi, İstanbul’un 21. mitingi, 9. gece mitingi için Avcılar’dayız.

Adı miting ama biz buraya miting yapmaya değil **eylem yapmaya** geldik.

Mutlu Başkan’a, Ekrem Başkan’a güvenenlerle buradayız.

(Bu sırada alanda bir sağlık durumu yaşanıyor.)

Evet arkadaşlar, o parti bayrağını bir kenara alalım, hastaya en yakın Türk bayrağını kaldırın.

Diğer herkes bayrakları indirsin.

Sadece hastanın yanında olan kaldırsın.

Hızlı bir koridor açın! Sağlık ekibi geliyor. Ulaşınca bana bir işaret edin.

Bravo! Ulaştılar. Sağlık emekçilerine alkış!

(Eylem vurgusuna dönüş)

Bu ceket çıkmaz! Bu ceket, kolları sıvayıp dışarı çıkaracağımız gün için saklanacak.

Buraya sadece konuşmaya değil, **sonuç almaya** geldik.

Bu meydanda heyecan var, bu meydanda cesaret var!

Bu meydanda haklılık var!

Bu otobüsün üzerinde olanlarda ahlaki üstünlük var, psikolojik üstünlük var!

Çoğunluğun enerjisi var. Çünkü biz **haklıyız**!

Onlar saraylarında ama psikolojileri çökmüş durumda.

Bizim arkadaşlarımız Silivri zindanlarında ama moralleri yerin yedi kat üstünde!

Çünkü haklıyız!

Avcılar 1994’te yerel seçim gördü.

Son beş dönemde bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı.

Yüzde 41’le başladık, bugünlere geldik.

Bu seçimlerde 33 yaşında, pırıl pırıl bir mühendis kardeşimizi;

Gençlik kollarından beri partimizin içinde olan Utku Caner Çaykara’yı aday yaptık.

Tüm zamanların rekorunu kırdık!

Kim var burada? Asiye! Utku’nun eşi…

5 Ekim miydi?

O gün anne babasıyla tanıştık.

Aynı gece hem burada hem Hatay’da iki düğüne katıldım.

Asiye ile Utku’nun düğününde **şahitlik ettim, kefil oldum!**

Utku’ya, ömrümün sonuna kadar kefilim!

Annesi ne kadar güveniyorsa, ben de o kadar güveniyorum!

**Ey Erdoğan!**

Bugün çıkmış "etkin pişmanlıktan yararlanın" diyorsun.

Ben ne Mutlu Başkan’ı, ne Ekrem Başkan’ı, ne de diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığıma pişman değilim!

Onlara kefilim!

Atadığım güne pişman değilim!

Onların arkasındayım, sonuna kadar!

Ona güvenmeye de bin pişmansınız. Çünkü... iftirayla istifa ettirmek, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak; bu korkaklıktır.

Biz buradayız. Meydandayız. Karşınızdayız. Gelin, açık açık mücadele edelim. Ama gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle, itiraf diye yutturulan iftiralarla olmaz bu iş. İnsanlara 'şuraya imza at, evine git, çocuğuna kavuş' diye şantaj yaparak adalet sağlanmaz. Adalet böyle sağlanmaz!

Buradan açıkça söylüyorum: Ben kefil oldum! Nikâhına şahit oldum!

Asiye’ye soruyordum her gördüğümde:

"Asiye, bir rahatsızlık var mı? Bir şikâyetin var mı?"

Diyordu ki: “Bir kuşçu var başkanım. Beni çok seviyor ama Avcılar’ı benden bile daha çok seviyor.”

Dedim ki: “Daha yeni evlisiniz, seni ihmal etmiyor mu?”

“Aslında biraz ediyor, ama bütün vaktini Avcılar’a veriyor. Kızamıyorum,” diyordu.

Doğru mu Asiye?

Buradan, annenin ve babanın yanından, tertemiz vicdanlarla, ufkumuza umut katan güçlü bir dayanışma alkışı istiyorum!

İşte bizi mutlu eden gençlik kollarından geliyor bu coşku…

Kırmızı yelekliler onlar! Gençlik kollarımız!

Tüm yöneticileri Ankara’da toplamıştık. Hep birlikte bu büyük hikâyeye sahip çıktılar.

Ve o gençlerle birlikte partimizi 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık!

Biz gençlere güvendik. Gençlere inandık.

Ve şimdi buradan, Avcılar’dan, şu ucu bucağı görünmeyen muazzam kalabalıktan sesleniyorum:

İstanbul’un AK Partili gençlerine, AK Gençliğe çağrımdır!

23 yıl boyunca partiniz iktidarda kaldı. Her seçime girdiniz, kazandınız.

Biz? 47 yıl boyunca birinci parti olamadık.

Ne yaptık? Suçu seçmene atmadık. Umutsuzluğa kapılmadık. Hileye hurdaya başvurmadık.

Hatayı kendimizde aradık. Çalıştık. Uğraştık.

Ve en sonunda kadınlarla, gençlerle büyük bir değişimi, büyük bir başarıyı yakaladık.

Sayın Erdoğan’ın partisi, 23 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

Ama 47 yıl sabreden bize bir gün sabretmediler!

Seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı... 47 gün sabredemediler.

Ve şimdi Sayın Erdoğan, 23 yıldır birlikte maç yaptığımız sahadan topu koltuğunun altına almış, saraya götürüyor.

"Artık maç yok!" diyor.

"Bu topu keseceğim! Ben de oynamam, kimseye de oynatmam!" diyor.

Çünkü artık kazanamıyor.

AK Gençliğe buradan sesleniyorum:

Gidin Sayın Erdoğan’a deyin ki; nasıl sesleniyorsanız öyle seslenin…

“Reis”, “Baba”, “Dede”… deyin ki:

"Topu ver! Biz gidip CHP’yle maç yapacağız!"

Bakın...

Belki bir maçı kaybedersiniz, belki iki maçı kaybedersiniz...

Ama tarih sizi şöyle yazar:

“Kazanınca oynayan, kaybedince kaçmayan, demokrat gençler.”

Ve son sözüm...

Bir siyasi partinin ya da bir liderin demokrat olup olmadığını, kazandığında değil, kaybettiğinde gösterdiği tavır belirler.

Kazanınca sahaya çıkmak kolay!

Zor olan, mağlubiyeti kabullenmektir.

Bir seçim kaybedip bu şekilde davranırsanız, tarih sizi yazmaz…

Tarih sizi korkaklar olarak hatırlar.

Buradan Türkiye’deki bütün genç seçmenlere sesleniyorum:

Korkaklarla değil, cesurlarla yürüyün!

Haksızlarla değil, haklılarla mücadele edin!

Kurtuluş yok, tek başına!

Bu muhteşem kalabalık bir ağızdan söylesin:

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Bursa’dan aldılar gencimizi…

Göz bebeğimizi aldılar…

Haksız, hukuksuz, asılsız ithamlarla…

Ama biz susmayacağız!

Gençleriyle, kadınlarıyla, halkıyla bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz!

İçeride tutuyorlar ama buradan açıkça söyleyelim... Bakın, Aziz İhsan Aktaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dur arkadaş, yahu! İftiracı bir müteahhitin sözlerine itibar ederek insanları suçluyorsunuz. Sen bu adamı yollarken harcadığın nefese yazık. Ben senin nefesine kıyamam ya… Buraya kadar gelmişim. O güzel yüreğinle, o kocaman ciğerinle, o nefesi başka yerde kullan, yazık etme. Bu memleketi düzene sokmak için bu nefesi harcayalım, israf etmeyelim. Kimseyi yuhlamayın! Şimdi... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Yargıtay’da, Türk Hava Yolları’nda, birçok üniversite hastanesinde, şehir hastanelerinde, bakanlıklarda, AK Parti’de, belediyelerde iş yapan onlarca kişi var. Ama onların hiçbir işine bakmıyorlar. Ne yapmışlar? Almışlar bir kişiyi, “suç örgütünün başısın” diye operasyon başlatmışlar. Bu kişi, sözde suçunu itiraf etti diyenlerin ifadesiyle serbest bırakıldı. Ama onun iftira attığı kişiler hâlâ içeride! Suç örgütünün başı dışarıda, elemanları dışarıda ama bizim belediye başkanlarımız içeride! Peki, Utku neyle suçlanıyor biliyor musunuz? Güya... Bakın tekrar söylüyorum: güya Aziz İhsan Aktaş, seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avcılar İlçe Başkanlığı’na bir seçim arabası yollamış. Bir buçuk ay boyunca bu araç kullanılmış. Kendi beyanıyla “Ben verdim” diyor. Dışarıda “şuna, şuna, şuna verdim” diyor ama o kişilerle Utku’nun ne bir merhabası, ne teması, ne de tanışıklığı var! Ama sadece bu ifadeye dayanarak Utku'yu içeri alıyorlar.

Bir seçim arabası yüzünden! Peki sonra ne olmuş?

Avcılar'dan, yıllardır farklı belediyelerde yaptığı ihaleleri buradan almış mı? Hayır, almamış.

Utku'yla bir ilişkisi olmuş mu? Hayır, olmamış. O zaman soruyoruz: Utku’nun suçu neymiş?

Avcılar’da rekor kırmak mıymış?

Avcılar’a hizmet etmek miymiş? Ona güvenmeye de bin pişmansınız. Çünkü... iftirayla istifa ettirmek, kara çalarak, lekeleyerek sonuç almaya çalışmak; bu korkaklıktır. Biz buradayız. Meydandayız. Karşınızdayız. Gelin, açık açık mücadele edelim. Ama gizli tanıklarla, yalancı şahitlerle, itiraf diye yutturulan iftiralarla olmaz bu iş. İnsanlara 'şuraya imza at, evine git, çocuğuna kavuş' diye şantaj yaparak adalet sağlanmaz. Adalet böyle sağlanmaz! Buradan açıkça söylüyorum: Ben kefil oldum! Nikâhına şahit oldum!

Asiye’ye soruyordum her gördüğümde:

"Asiye, bir rahatsızlık var mı? Bir şikâyetin var mı?"

Diyordu ki: “Bir kuşçu var başkanım. Beni çok seviyor ama Avcılar’ı benden bile daha çok seviyor.”

Dedim ki: “Daha yeni evlisiniz, seni ihmal etmiyor mu?”

“Aslında biraz ediyor, ama bütün vaktini Avcılar’a veriyor. Kızamıyorum,” diyordu. Doğru mu Asiye?

Buradan, annenin ve babanın yanından, tertemiz vicdanlarla, ufkumuza umut katan güçlü bir dayanışma alkışı istiyorum! İşte bizi mutlu eden gençlik kollarından geliyor bu coşku…

Kırmızı yelekliler onlar! Gençlik kollarımız!

Tüm yöneticileri Ankara’da toplamıştık. Hep birlikte bu büyük hikâyeye sahip çıktılar.

Ve o gençlerle birlikte partimizi 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık! Biz gençlere güvendik. Gençlere inandık. Ve şimdi buradan, Avcılar’dan, şu ucu bucağı görünmeyen muazzam kalabalıktan sesleniyorum:

İstanbul’un AK Partili gençlerine, AK Gençliğe çağrımdır! 23 yıl boyunca partiniz iktidarda kaldı. Her seçime girdiniz, kazandınız.

Biz? 47 yıl boyunca birinci parti olamadık.

Ne yaptık? Suçu seçmene atmadık. Umutsuzluğa kapılmadık. Hileye hurdaya başvurmadık.

Hatayı kendimizde aradık. Çalıştık. Uğraştık.

Ve en sonunda kadınlarla, gençlerle büyük bir değişimi, büyük bir başarıyı yakaladık. Sayın Erdoğan’ın partisi, 23 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.

Ama 47 yıl sabreden bize bir gün sabretmediler! Seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı... 47 gün sabredemediler. Ve şimdi Sayın Erdoğan, 23 yıldır birlikte maç yaptığımız sahadan topu koltuğunun altına almış, saraya götürüyor.

"Artık maç yok!" diyor.

"Bu topu keseceğim! Ben de oynamam, kimseye de oynatmam!" diyor.

Çünkü artık kazanamıyor. AK Gençliğe buradan sesleniyorum:

Gidin Sayın Erdoğan’a deyin ki; nasıl sesleniyorsanız öyle seslenin…

“Reis”, “Baba”, “Dede”… deyin ki:

"Topu ver! Biz gidip CHP’yle maç yapacağız!" Bakın...

Belki bir maçı kaybedersiniz, belki iki maçı kaybedersiniz...

Ama tarih sizi şöyle yazar:

“Kazanınca oynayan, kaybedince kaçmayan, demokrat gençler.” Ve son sözüm...

Bir siyasi partinin ya da bir liderin demokrat olup olmadığını, kazandığında değil, kaybettiğinde gösterdiği tavır belirler.

Kazanınca sahaya çıkmak kolay!

Zor olan, mağlubiyeti kabullenmektir. Bir seçim kaybedip bu şekilde davranırsanız, tarih sizi yazmaz…

Tarih sizi korkaklar olarak hatırlar. Buradan Türkiye’deki bütün genç seçmenlere sesleniyorum:

Korkaklarla değil, cesurlarla yürüyün!

Haksızlarla değil, haklılarla mücadele edin!

Kurtuluş yok, tek başına! Bu muhteşem kalabalık bir ağızdan söylesin:

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” Bursa’dan aldılar gencimizi…

Göz bebeğimizi aldılar…

Haksız, hukuksuz, asılsız ithamlarla… Ama biz susmayacağız!

Gençleriyle, kadınlarıyla, halkıyla bu ülkeye adaleti mutlaka getireceğiz.” dedi. Ayrıntılar geliyor...