İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. Duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşma sırasında yaşananları CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez aktarmaya başladı. Peki, İmamoğlu duruşmasında neler yaşanıyor?

CHP Trabzon Milletvekili Sibel suiçmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İmamoğlu'nun açıklamalarını paylaşıyor. Suiçmez'in yaptığı paylaşıma göre, İmamoğlu terörle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi; “Beni iyi dinlemenizi ve anlamanızı istiyorum. Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Bana bakan ülkeyi görür, bana bakan Türk Bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk’ü görür. Beni terörle ilişkilendirmek isteyenleri şiddetle kınıyorum.” dedi