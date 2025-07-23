Max platformunun beğeni toplayan yapımlarından İlk ve Son dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla tekrar gündemde. Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon da Devrim Yalçın oturacak.

Geçtiğimiz günlerde Ekin Koç’un başrolünde yer aldığı Vicdansız dizisinin çekimlerini tamamlayan Yalçın, şimdi İlk ve Son için yeniden kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.

Yeni Sezonda Güneş ve Serkan’ın Hikâyesi Anlatılacak

Yeni sezonda, izleyiciyi 2016 ile 2026 yılları arasında geçen çarpıcı bir aşk hikâyesi bekliyor. Güneş ve Serkan adlı iki karakterin yıllara yayılan inişli çıkışlı ilişkisi merkezde yer alacak. Serkan karakteri için deneyimli oyuncu Timuçin Esen’in imza aşamasında olduğu kulislerde konuşulurken, Güneş rolü içinse yapım ekibinin kadın başrol arayışı sürüyor.

Dizinin yeni sezonunun çekim takvimi ve oyuncu kadrosunun yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.