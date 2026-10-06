Türkiye bugün yine finans piyasalarını konuşuyor. Fonlarda yaşanan kriz, yatırımcıların kayıpları, borsadaki sert hareketler ve denetim tartışmaları…

Bunların hepsi önemli. Ama asıl büyük tehlike ekranlardaki rakamların biraz gerisinde duruyor: Türkiye üretim gücünü kaybediyor.

Tarımda yıllardır yaşanan gerilemenin ardından şimdi sanayinin alarm zilleri çalıyor. Biz ise günü kurtaran açıklamalarla, piyasalardaki günlük hareketlerle ve “her şey kontrol altında” söylemiyle oyalanıyoruz.

Oysa mesele çok daha büyük.

Tarımdan sanayiye…

Tarımı kaybetmek yalnızca çiftçinin kaybetmesi değildir. Sofradaki ekmeğin, pazardaki ürünün, mutfaktaki tencerenin kaybetmesidir.

Artan girdi maliyetleri altında üretmekte zorlanan çiftçi toprağını terk ederken tüketici de yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Tarımda yaşanan bu kayıp, ülkenin gıda güvenliğini ve ekonomik bağımsızlığını doğrudan etkiliyor.

Şimdi aynı tehlike sanayinin kapısında.

Sanayi yalnızca fabrikadan ibaret değildir. İşçidir, mühendistir, teknisyendir; yan sanayidir, nakliyecidir, esnaftır. Bir fabrikanın kapanması, o fabrikanın çevresinde yaşayan yüzlerce ailenin gelirinin sarsılması demektir.

Üretim zinciri bir kez kırıldığında yeniden kurulması yıllar alır.

Üretici borç ödüyor, finans kendi dünyasında büyüyor

Yüksek faiz, enerji ve girdi maliyetleri ile finansmana erişimdeki güçlükler sanayicinin yatırım iştahını zayıflatıyor. Yeni fabrika ve teknoloji yatırımı yerine mevcut borcu çevirmek öncelik haline geliyor.

Böyle bir ortamda finansal kazanç ile üretim arasındaki mesafe açılıyor.

Finans, reel ekonomiyi destekleyen bir araç olmaktan çıkıp kendi başına bir kazanç alanına dönüştüğünde bundan toplumun tamamı aynı ölçüde yararlanmıyor. Özellikle küçük yatırımcı, karmaşık finansal piyasaların riskleriyle baş başa kalabiliyor.

Bu nedenle son fon krizine yalnızca “borsada ne oldu?” diye bakmak eksik kalır.

Asıl soru şudur:Finans piyasalarını büyütürken üretim ekonomisini küçültüyor muyuz?

Dünya üretimi yeniden keşfediyor

2008 krizi, pandemi, savaşlar ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar dünyaya önemli bir gerçeği yeniden hatırlattı: Üretmeyen ülke, başkasının ürettiğine bağımlıdır.Bu bağımlılık zor zamanlarda yıkıcı olmaktadır.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ekonomi stratejik üretim kapasitesini, teknoloji altyapısını, enerji güvenliğini ve tedarik zincirlerini yeniden gündemin merkezine taşıyor.

Türkiye'nin de elinde küçümsenmeyecek bir sanayi birikimi var: Fabrikalar, mühendisler, nitelikli işçiler, yan sanayi ve ihracat deneyimi…

Mesele bu birikimi koruyup daha ileri taşımak.

Oysa TÜİK'in Temmuz 2026 verileri sanayi üretimindeki sıkışmanın sürdüğünü gösteriyor. Rakamların dili soğuktur; fakat arkasında sıcak bir hayat vardır: Üretimi azalan fabrikanın işçisi, siparişi düşen küçük işletme, yatırımını erteleyen sanayici ve iş arayan genç…

Kaybettiğimiz yalnızca üretim değil

Üretim zayıfladığında ekonomik kapasitenin yanında toplumsal umut da aşınır.

Genç mühendis geleceğini başka ülkede arar. İşçi işini kaybetmekten korkar. Çiftçi toprağından uzaklaşır. Küçük işletme borcunu çevirmeye çalışır.

İnsanlar üretimden değil, kısa yoldan para kazanma arayışından medet ummaya başlar.

İşte finans piyasalarındaki aşırı risk iştahının toplumsal tarafı da burada ortaya çıkar. İnsanlara çalışarak, üreterek ve alın teriyle ilerlemek yerine birikimini hızla katlama umudu satıldığında ekonomik sorun, giderek toplumsal bir soruna dönüşür.

Oysa sürdürülebilir zenginlik spekülasyondan değil, üretimden, teknolojiden ve nitelikli emekten doğar.

Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız

Türkiye'nin ihtiyacı sorunları toplumdan saklamak ya da sorun yokmuş gibi davranmak değil; gerçekle açıkça yüzleşmektir.

Tarımda ne kaybettik?

Sanayide hangi sektörler geriliyor?

Finans sektöründe kaybeden kim?

Hangi işletmeler yatırım yapmaktan vazgeçiyor?

Nitelikli insanlarımız neden geleceğini başka ülkelerde arıyor?

Ve en önemlisi: Türkiye önümüzdeki on yılda ne üretecek?

Bu soruların cevabı, günlük borsa hareketlerinden çok daha önemlidir.

Çünkü para kaybedilebilir, yeniden kazanılabilir.

Ama fabrika kapanırsa, üretim zinciri koparsa, teknoloji ve nitelikli insan kaybedilirse bunları yeniden kurmak yıllar alır.

Tarımı ihmal ettik. Şimdi sanayinin geleceğini tartışıyoruz.

Hâlâ “Her şey yolunda” deniliyor.

Oysa tarlada üretim yoksa sofrada pahalılaşma, fabrikada üretim yoksa işsizlik vardır. Teknoloji üretemiyorsak bağımlılık vardır.

Bir ülke üretme gücünü kaybediyorsa, aslında geleceğinin bir parçasını kaybediyordur.

İktidar seyrediyor olabilir.

Ama ülke seyretmiyor. Ülke kaybediyor.