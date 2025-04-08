Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de iklim değişikliği ve mevsimsel geçişlerin etkisiyle aşırı yağışlar, ani sıcaklık artışları ve kar erimeleri sonucu sel, taşkın, heyelan, çamur akıntıları, kaya düşmesi ve çığ gibi hidro-meteorolojik ve jeolojik kökenli olayların sıkça yaşandığını belirtti. Bu tür olayların afete dönüşmeden engellenmesi ve olası kayıpların önlenmesi için hazırlık yapılmasının, risk azaltma ve önlem çalışmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 17 Mart 2025 tarihinde imzaladığı "Hidro-Meteorolojik ve Jeolojik Kökenli Olayların Sebep Olduğu Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları" konulu genelge ile bu konuya dair önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Genelge kapsamında, il valilikleri tarafından tüm paydaşların katılımıyla düzenli toplantılar yapılması, meteorolojik veriler ve afet etüt raporlarının değerlendirilmesi, AFAD Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ile tehlike haritalarından faydalanılması, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin aktif kullanılması gibi önlemler alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, vatandaşların sel, taşkın, heyelan ve çığ gibi olaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesi, kritik altyapıların afet risklerinin değerlendirilmesi ve taşkın tahliye prosedürlerinin belirlenmesi de talep ediliyor. Meteorolojik uyarı durumunda acil müdahale ekiplerinin teyakkuz durumuna geçmesi ve 24 saat vardiyalı çalışma sistemi gibi tedbirler de içeriyor.

Açıklamanın sonunda, "Olmadan önle" anlayışı çerçevesinde devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiği vurgulandı.