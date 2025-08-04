Milli yüzücü Bengisu Avcı, yüzme dünyasının en zorlu ve prestijli parkuru olarak kabul edilen “Oceans Seven”ı tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Bu başarı, dağcılıktaki Everest’e çıkmakla eşdeğer görülüyor.

Japonya’daki Tsugaru Kanalı’nı yüzerek geçen Bengisu Avcı, böylece Oceans Seven parkurunun son etabını da tamamlamış oldu. Oceans Seven, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan yedi zorlu okyanus geçişini kapsıyor ve bugüne kadar sadece 35 sporcu bu parkuru tamamlayabildi.

İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi, ABD'deki Catalina Kanalı gibi etapları daha önce geçen Avcı, bu başarıyla dünya yüzme tarihine geçti.

Bengisu Avcı, hem Türkiye hem de dünya spor tarihi açısından büyük bir başarıya imza atarken, spor camiasından da kutlama mesajları peş peşe geldi.