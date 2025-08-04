Okul Müdürü Fatih Aşkın, bu başarıda emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, “Okulumuz eTwinning Koordinatörü İngilizce öğretmenimiz Fatma Deniz Akyol’a ve İngilizce öğretmenlerimiz Kadriye Özge Kılıç ile Emel Uslu Kılıç’a teşekkür ediyorum. Bu başarı günlük bir çabanın ürünü değil,” ifadelerini kullandı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, daha önce 2020–2021 eğitim öğretim yılında da “eTwinning Okulu” olarak tanınmıştı. O dönemde biri İngilizce, ikisi Almanca olmak üzere toplam üç farklı proje yürütülmüş, bu projelerde öğretmenler kadar öğrenciler de aktif rol almıştı. Müdür Aşkın, Almanca öğretmenleri Güldal Yavuz ve Hülya Bahadır’ın da katkılarını anarak “Hiçbir başarı tesadüf değildir” vurgusu yaptı.

Uluslararası alanda öğrencilerin dil, dijital yeterlilik ve proje becerilerini artırmayı amaçlayan eTwinning projeleri sayesinde okulun Avrupa’daki görünürlüğü ve etkileşimi de her geçen yıl artıyor.

Okul yönetimi, ilerleyen dönemde bu başarıların her alanda artarak devam edeceğini belirtiyor.