Abbas SATIR

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak emlak vergisi metrekare birim değerlerinin Haziran 2025’te takdir komisyonlarınca belirlendiğini hatırlatarak kamuoyunu önemli bir konuda uyardı:“Takdir komisyonlarının rayiç bedel kararları, önümüzdeki dört yıl boyunca uygulanacak vergilerin temelini oluşturuyor. Yani bugün sessiz kalırsak, yarın yüksek vergi faturalarıyla karşı karşıya kalabiliriz.”

Rayiç Bedeller Nereden Öğrenilir?

Başkan Akçam, vatandaşların arsa ve arazi birim değerlerine ulaşmak için taşınmazın bağlı olduğu muhtarlık ya da belediyeye başvurabileceğini belirtti.

Kimlerin ne zaman dava açabileceğine ilişkin de konuşan Akçam şunları söyledi: “Vergi Usul Kanunu'na göre ilgili kişiler, takdir komisyonu kararına 15 gün içinde dava açabilir. Ancak emlak vergisi mükellefleri için bu süre, rayiç bedelin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün olarak belirlenmiştir. Hak kaybı yaşamamak için 7 Eylül 2025’e kadar süreci tamamlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.”

Geç Kalan Vergi Mükellefleri Ne Yapabilir?

Başkan Akçam, Danıştay kararlarını da hatırlatarak şunları ekledi:

“Takdir komisyonuna itiraz edilmezse, önümüzdeki dört yıl boyunca çıkacak vergi tahakkuklarına da itiraz hakkınızı kaybediyorsunuz. Özellikle değerlerin fahiş şekilde yükseldiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız mutlaka haklarını kullansın.”

“Vergi adaleti hepimizin sorumluluğudur. Takdir komisyon kararlarıyla ilgili süreci takip etmek, sadece bireysel çıkar değil, toplumsal denge adına da şarttır” diyen Akçam, emlak danışmanlarına ve mülk sahiplerine duyarlılık çağrısında bulundu.