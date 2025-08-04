Yangınla ilgili edinilen bilgilere göre yangın Ayvacık’a bağlı Naldöken köyü yakınlarında başladı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevre köylere yayıldı. Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köylerinin de etkilendiği yangında, 400 hektarı orman olmak üzere toplam 1.400 hektarlık alan zarar gördü.

Kasıtlı mı değil mi?

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, yangının çıkış noktası civarında bulunan ve köylülerce tanınan M.Ö. (62) ile R.Ö. (75) isimli iki kişinin yangını kasıtlı olmaksızın çıkardığı tespit edildi. Akli dengelerinin yerinde olmadığı belirlenen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yangının bıraktığı hasar tespitleri devam ediyor

Yangında zarar gören alanlarda soğutma çalışmaları devam ederken bölge halkı büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirtiyor. Yangının ardından köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.