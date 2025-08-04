Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre; çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar ise caddede pak halindeki bazı araçlara da isabet etti. Yaralıların tedavileri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-