Merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler sonuçlarını MEB ve e-Okul üzerinden öğrenebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 LGS kapsamındaki lise tercih sonuçlarını açıkladı. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşen adaylar, sonuçlara meb.gov.tr ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

LGS sonuçlarının ardından tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakanlık, yerleştirme sonuçlarını sabah saatlerinde erişime açtı.

Yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu ilk üç tercihlerinden birine yerleşti. Ancak yerleşemeyen adaylar için ikinci aşama olan yerleştirmeye esas nakil süreci başlatıldı.

İlk nakil başvuruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 12 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 12-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 19 Ağustos’ta duyurulacak.