Başkent’in farklı noktalarında binaların çatı arasındaki yuvalarından düşerek yaralanan 5 yavru ebabil kuşu, Simurg Kuş Yuvası Derneği'ne verildi. Yaralarına pansuman yapılan ve un kurdu ile beslenen ebabillerin gelişimi takip edildi. Büyüme süreçleri günden güne izlenen ebabiller, kapalı alanda uçurularak doğaya bırakılmaya hazır olup olmadıkları denendi. Sağlığına kavuşan ebabiller, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde doğaya salındı.

Dernek Başkanı Alaz Uslu, 5 ebabilin de rehabilitasyon sürecinin tamamladığını aktardı, "Bu hayvanların artık uçabilir kararını almış bulunmaktayız ve bugün de doğaya kazandırdık tekrar. Ebabiller son derece yaygın türler. Medyaya yansıdığı gibi nadir türler değiller. Aslında şehir merkezlerinde binaların çatısına yaptıkları yuvalarla aslında iç içe yaşadığımız bir tür. Kırlangıçlarla karıştırılıyorlar; fakat kırlangıçlarla genetik olarak da bir akrabalık bağları yok. Bambaşka bir kuş grubu bu şekilde bizle yaşıyorlar aslında şehirlerimizde. Ebabiller çok sık insanlar tarafından bulunuyor. İşte göç yorgunu olabilir, yuvadan düşmüş yavrular olabilir veya hasta olabilir. İnsanların özellikle yüksek katlı binalarda evlerine girebiliyorlar. Bu şekilde farklı sebeplerle karşılaşılabiliyor" dedi.

Uslu, ebabillerin düştüklerinde yerden kendilerinin havalanamayacağını dile getirdi, "Ebabilleri salarken ya havaya atmamız gerekiyor ya yüksek bir yerden bırakmamız gerekiyor gibi birtakım spekülasyonlar var. Bunlar hiçbir zaman önerilen, hiçbir zaman tavsiye edilen metotlar değil. Bunlar çok büyük risk barındırır. Havaya atılan veya yüksekten bırakılan bir ebabil eğer uçamazsa yere düştüğünde çok ciddi yaralanabilir, hatta hayatını kaybedebilir. Dolayısıyla bir ebabili doğaya döndürme aşamasındaysanız veya uçabiliyor mu uçamıyor mu kontrol ederken salarken kesinlikle yükseğe fırlatılmaması gerekiyor. Avucunuzun içinde serbestçe tutarak havalanmasını beklemelisiniz" diye konuştu.

Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)-