Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk- Japon dostluğunun temelini teşkil eden Ertuğrul Fırkateyni Faciası'nın 135'inci yıl dönümü için anma resepsiyonu gerçekleştirildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata’nın resmi konutunda ve ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Asya Pasifik Genel Müdürü Korkut Güngen, Wakayama Valisi Mıyazakı Izumi, Kushimoto Belediye Başkanı Tashıma Katsumasa ve çok sayıda davetli katıldı.

'KUSHİMOTO’DA ŞEHİTLER İÇİN ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENMEKTEDİR'

Japonya ve Türkiye’nin aralarında 10 bin kilometrelik mesafe bulunmasına rağmen, dünyada eşi benzeri az bir dostluk ilişkisi geliştirdiğini vurgulayan Katsumata, "Ertuğrul Firkateyni Faciası; Wakayama vilayeti, Kushimoto açıklarında Osmanlı İmparatorluğuna ait bir savaş gemisinin kazaya uğradığı ve 581 mürettebatın vefatına yol açan bir trajedidir. Ancak fırtına altındaki Kushimoto Oshima halkı, hayatta kalan mürettebatı kurtarmak için elinden geleni yapmış, sağ kalan 69 kişiyi tedavi ederek eski Meiji Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, 'Kongo' ve 'Hiei' ile İstanbul'a sevk etmiştir. Bu olay kuşkusuz iki ülke arasındaki dostluğun kaynağını teşkil etmektedir. Olay yeri Kushimoto’da, faciadan bu yana kesintisiz olarak şehitler için anma törenleri düzenlenmektedir" dedi.

'DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR'

Resepsiyonun Ertuğrul Firkateyni Faciası’nın 135’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini anımsatan Katsumata, "Bugün Türkiye, Wakayama ve Kushimoto'dan ilgili kişilerin bir araya gelerek iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini teyit etmelerinin ve güçlendirmelerinin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Kushimoto kasabasında her sene Ertuğrul Firkateyni’nin anma töreni, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tokyo Büyükelçisi ve Japonya’nın imparatorluk aile üyeleri gibi önemli makamların katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz aralık ayında Türkiye’yi ziyaret eden Altest Veliaht Prens Akişino, Japonya- Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıldönümü töreninde yaptıkları konuşmalarında da, 'Dost kara günde belli olur' atasözüne değinerek, Ertuğrul Firkateyni Faciası’nda yapılan kurtarma çalışmalarının 2 ülke arasındaki derin dostluğun göstergesi olarak ifade etmişlerdir" diye konuştu.

‘TÜRKİYE- JAPONYA İLİŞKİLERİNİN DAHA İLERİYE TAŞINACAĞINA EMİNİM’

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ise, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostluk bağlamında 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni kazasının bu yıl 135’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Elim kaza günümüzde Wakayama vilayetine bağlı Kushimoto köyünde yaşanmıştı. Kushimoto halkının kazazede denizcilerimize cansiparane uzattığı yardım eli milletimizin hafızasından hiç silinmeyecek. Kushimoto'luların çabalarıyla 69 denizcimiz kurtarılabilmişti. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve ebediyete intikal eden Kushimoto'lularının aziz hatıralarını saygı ve minnetle anıyoruz. Aradan geçen 135 yılda Türkiye ve Japonya'da meydana gelen deprem felaketlerinde her iki ülkede birbirleriyle güçlü dayanışma ve işbirliği sergiledi. Japonya daha önceki deprem felaketlerinde olduğu gibi 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk yardıma koşan ülkelerin başında oldu. Bugün Türk Japon Vakfı ile Wakayama Valiliği arasında deprem ve tusunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik imza törenine Ankara dışında olduğumdan dolayı maalesef katılamadım. Afetlere hazırlık kültürünün genç nesillerde geliştirilmesine yönelik imzalanan bu mutabakat zaptından büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Japonya ilişkilerinin geçmişten aldığı nadide güçle daha da ileriye taşınacağına eminim" dedi.