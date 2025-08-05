Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Alvaro Morata için Galatasaray yönetimi nihai kararını verdi. İtalyan ekibi Como’nun yoğun ilgisine rağmen, sarı-kırmızılılar İspanyol golcüyü kadroda tutma yönünde adım attı.

Şampiyonlar Ligi İçin Kritik Rol

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Morata’nın özellikle Şampiyonlar Ligi’nde takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle oyuncunun ayrılmasına sıcak bakılmıyor.

Como’nun Milan ve Morata ile anlaşmasına rağmen, Galatasaray’ın transferi onaylamadığı bildirildi.

Oyuncunun Ayrılma İsteği Kriz Yaratabilir

Morata’nın Como’ya gitme isteği kulüp içinde bir gerilim yaratma potansiyeli taşıyor. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncuyla kısa süre içinde görüşerek yeni sezon planlamasında kendisine önemli bir rol verileceğini iletmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan’dan Sessiz İlgi

İddialara göre Morata ile bir Suudi Arabistan kulübü de ilgileniyor. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da, önümüzdeki günlerde bu kulüpten bir hamle gelmesi bekleniyor. Oyuncunun bu seçeneğe karşı kararsız olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray Performansı

Devre arasında Milan’dan kiralanan 32 yaşındaki Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek dikkat çekici bir katkı sağladı.