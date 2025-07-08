Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Yavaş, sürece tepki göstererek adil ve tarafsız yargılama çağrısında bulundu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar’dır!

11 yıl öncesine dayanan bir iddianın, çelişkili bir ifadeyle bugün tutuklama gerekçesi yapılması hukuk değil, başka hesapların devrede olduğunu gösterir. Biz yargılamaya karşı değiliz. Ancak beklentimiz; adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı sürecidir. Çünkü hukuk zamana ya da siyasi hesaplara göre yön değiştiremez.”

Zeydan Karalar’ın halkın iradesiyle görevde bulunduğunu vurgulayan Yavaş, "Adanalıların gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır. Göreve geldiğinden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir" ifadelerini kullandı.