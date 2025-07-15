Bu karar, geçtiğimiz ay meydana gelen uçak kazasına ilişkin ön soruşturma raporunda ortaya çıkan kritik bir bulgunun ardından alındı.

Raporda, kazaya karışan uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiği belirlendi. Bu tespit, uçuş güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bir sistemsel sorunun varlığına işaret ediyor. DGCA, benzer bir riskin önüne geçebilmek amacıyla 21 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm Boeing 787 ve 737 uçaklarının yakıt anahtarlarının detaylı şekilde kontrol edilmesini zorunlu hale getirdi.

Uçuş Güvenliği Öncelik Kazandı

Uzmanlar, yakıt akışında yaşanabilecek bir kesintinin motorların durmasına yol açabileceğini ve bunun da uçuş güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. DGCA’nın aldığı bu önlem, hem yolcu güvenliğini artırmak hem de benzer kazaların tekrar yaşanmasını engellemek adına büyük önem taşıyor.

Dünya Genelinde Etkisi Olabilir

Hindistan'da başlatılan bu inceleme süreci, Boeing uçakları kullanan diğer ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor. Önümüzdeki günlerde farklı sivil havacılık otoritelerinin benzer adımlar atması bekleniyor.