Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan göl, son yıllarda kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Erciyes'in eriyen kar suyunun yanında yağmurla da beslenen gölün yüzeyinde, kavurucu sıcaklar ve buharlaşma nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

Suların çekildiği alanlarda kurumuş otların bulunduğu gölün müdavimi yılkı atları ve kuşlar da yaşam alanlarını terk etti.

Önceki yıllarda bölgedeki koyun sürüleri için de önemli bir su kaynağı olan göl, görüntüsüyle adeta çölü andırıyor.

Yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan gölün kuruması doğaseverleri de endişelendiriyor.

- Yılkı atları, koyunlar ve kuşlar alanı terk etti

Hacılar'da dağcılıkla ilgilenen öğretmen Ahmet Baktır, AA muhabirine, Erciyes'in eteklerinde doğa harikası Sarıgöl'ün ilçe halkı için önemli bir su kaynağı olduğunu vurguladı.

Baktır, çocukluktan beri gidip geldiği gölün son yıllarda kuruduğuna çokça şahit olduğunu belirtti.

Kuraklığın artışına dikkati çeken Baktır, 'Daha önce 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık, şimdi 3-4 senede yinelemeye başladı. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce buraya geldiğimizde kenara kadar su vardı bu mevsimde. Şu anda bir damla içeceğimiz su yok, bir şişe suyumuz yok.' dedi.

Arşivindeki bir görüntüsünde akrabasının su dolu havzada türkü söylediğini anlatan Baktır, 'Vallahi şimdi söylenirse de acı türkü söyler. Çöllerde kaldık mı diyelim? Susuz kaldık mı diyelim? Dua edeceğiz. Yıllarca Erciyes'te dağcılık yaptık ama böyle kuraklık görmedik.' diye konuştu.

Kar yağışının da azaldığını dile getiren Baktır, susuzluk nedeniyle yılkı atları, koyunlar ve kuşların alanı terk ettiğini söyledi.

- '3-4 yılda bir kuraklık yaşanıyor'

Göle atıyla gelip safari yaptığını ifade eden Cafer Günek ise 'Ben zaman zaman atlarla buraya gelip dolaşmayı severdim. Bu göl atları, koyunları beslerdi. 35 yıl önce böyle bir kuraklık yaşanmış, şimdilerde ise 3-4 yılda bir kuraklık yaşanıyor.' dedi.

Emekli imam Tahir Kiraz ise 1995'li yıllarda göl kenarında Atlı Yayla Şenliği düzenlendiğini şimdi ise şenlik yapacak bir suyun ve yaşam alanının kalmadığını dile getirdi.

Kuruyan göl üzerinde yağmur duası yaptıklarını anlatan Kiraz, 'Rabb'im inşallah hayırlı bereketli yağmurları bir an önce göndersin. En kısa zamanda rahmetini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.