Haymana Belediyesi, ilçeye değer katacak prestij projelerinden birini daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Levent Koç’un öncülüğünde başlatılan Haymana Kapalı Çarşı Projesi kapsamında kullanılacak portatif dükkânlar ilçeye getirildi.

Selahattin Duman Caddesi üzerinde kurulacak çarşı, yaklaşık 130 metre uzunluğunda olacak ve içerisinde 30 adet açılabilir tezgâhlı dükkân yer alacak. Projede, caddenin üstü şemsiye tasarımlarıyla kapatılarak estetik bir görünüm kazandırılacak ve kemer aydınlatmalarla ışıklandırılacak. Çarşının Çaldağ Müzesi yönüne bakan kısmında ise çeşme ve oturma alanları yer alacak. Ayrıca caddenin araç trafiğine kapatılması da gündemdeki yerini aldı.

Dükkânların kadın kooperatiflerine ve talepte bulunan vatandaşlara tahsis edilmesiyle hem aile ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedeflendi.

“Haymana’yı Kadınlarla Kalkındıracağız”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Levent Koç, Kapalı Çarşı'nın kaplıca turizmine destek olacağını belirterek, şunları söyledi: “Haymana’ya gelecek misafirlerimizin kaplıca dışında vakit geçirebileceği durak alanları oluşturuyoruz. Kapalı Çarşı projemiz bu alanlardan birisi olacak. Burada özellikle kadın kooperatiflerimize yer tahsis ederek kadınlarımızın üretimlerini sergileyebilecekleri ve satış yapabilecekleri bir alan sunacağız. Her zaman söylediğim gibi: ‘Haymana’yı kadınlarla kalkındıracağız.’”

“Kemer Aydınlatma Projemizle Sokaklar Canlanıyor”

Başkan Koç, Kapalı Çarşı’yı desteklemek amacıyla başlatılan kemer aydınlatma projesine de değinerek şu ifadeleri kullandı: “Aydınlatma çalışmalarımızı çarşı projemizi destekleyecek şekilde planladık. Yalnızca ana caddeyi değil, caddeye açılan ara sokakları da içine alacak şekilde çalışıyoruz. Hem karanlık sokakları aydınlatacağız hem de şu anda atıl durumda olan birçok dükkâna yeniden canlılık kazandıracağız.”

Haymana’nın çehresini değiştirecek bu projeyle hem turizm desteklenecek hem de ilçe halkı için ekonomik ve sosyal yeni bir merkez oluşturulacak.