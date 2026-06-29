Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, 26 Haziran günü saat 16.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı. Özkan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Bu arada, yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlama, güvenlik kamerasına da yansıdı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AYNI FABRİKADA 8 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında işletmede teknik ve adli inceleme başlatıldı. İşletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Patlamanın nedeninin tespiti için incelemelerin devam ettiği belirtildi. (DHA)