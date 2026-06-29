Ekonomi dünyasında gözler serbest piyasaya çevrildi. Haftanın bu işlem gününde gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatlarında hareketli bir seyir izleniyor. Peki, şu dakikalarda piyasalarda alım-satım dengesi nasıl şekillendi? İşte serbest piyasadan alınan en güncel canlı altın ve döviz fiyatları...

Küresel piyasalardaki veri akışları, parite dalgalanmaları ve iç piyasadaki yoğun fiziki talep, altın ve döviz fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcıların, birikim sahiplerinin ve ticaretle uğraşanların pürdikkat takip ettiği serbest piyasada anlık fiyat değişimleri kaydediliyor.

Peki, şu saniyelerde gram altın ne kadar oldu? Dolar ve Euro kaç TL'den el değiştiriyor? İşte serbest piyasa ekranlarına yansıyan en güncel ve canlı rakamlar:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Gram Altın (24 Ayar) 6.132,54 6.300,00 Çeyrek Altın 9.971,32 10.405,00 Yarım Altın 19.849,66 20.810,00 Ata Cumhuriyet Altını 40.862,13 43.650,00

Serbest Piyasa Döviz Kurları (Dolar ve Euro)

Döviz dünyasında da yatay ve yukarı yönlü grafikler sıkça test ediliyor. Küresel parite dengeleriyle şekillenen serbest piyasa döviz kurlarında son durum:

Amerikan Doları (USD): Alış 46,530 TL | Satış 46,620 TL

Euro (EUR): Alış 52,878 TL | Satış 53,070 TL