1’inci Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor’un kamp programı ve kamp kadrosu belli oldu. Bordo-beyazlıların sezon başı kampının ilk etabının 1-11 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da, ikinci etabın ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Hatayspor’un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Visar Bekaj, Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Arel Ekinci, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Selimcan Temel, Baran Sarka, İsmail Zobu, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Armin Hodzic, Guy-Marcelin Kilama, Rui Pedro, Francisco Calvo, Bılal Boutobba, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz, Ünal Emre Durmuşhan, Joelson Fernandes, Funsho Bangboye, Deniz Aksoy, Carlos Strandberg, Jonathan Okoronkwo, Onur Arı, Engin Can Aksoy, Oğuzhan Matur, Sarper Çağlar, Massanga Matondo."