Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Mersin Erdemli’deki atış alanında teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen son antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yoluyla İstanbul’a giderek kampa girdi. Kritik karşılaşma öncesi Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Diack dışında takımda eksik bulunmazken, Kamil Ahmet Çörekçi, Vincent Aboubakar, Francisco Calvo ve Joelson Fernandes sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hatayspor, Beşiktaş karşısında mağlup olması durumunda matematiksel olarak Süper Lig’e veda edecek. Mücadele 26 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.