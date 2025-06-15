Kocaeli’de bariyerlere çarpan otomobil, şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenip motoru yerinden fırlayan otomobildeki 4’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sırlarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giderken S.S.’nin kontrolünü yitirdiği 55 LZ 060 plakalı otomobil, bariyere çarpıp şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil motoru yeşillik alana fırladı. Kazada, sürücü S.S. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.