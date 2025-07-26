Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde yeniden hayat buluyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen usta zanaatkârlar, Anadolu'nun köklü kültürünü günümüze taşıyarak, topluma kazandırmak için Altınköy'de bir araya geliyor. Bu isimlerden biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ve "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanlarına layık görülen Tülay Genç, ipek dokuma sanatını tanıtmak için Hatay’dan Ankara’ya geliyor.

Sanatla Yeniden Doğuş: Hatay’dan Altınköy’e Umut Taşıyan Eller

6 Şubat depreminin ardından Hatay’da kalıp üretime devam etme kararı alan Tülay Genç, “İpek böceğini yeniden uyandırmak istedim” diyerek sanatla hayata tutundu. Depremin izlerini silmek ve kadınlara umut olmak için kurduğu Defne Koza Evi’nde, yaklaşık 20 kadınla birlikte üretimlerini sürdürüyor. Genç, yılda iki kez Altınköy’de düzenlenen etkinliklere katılarak emekle işlenen ipekleri Ankaralılarla buluşturuyor.

Ziyaretçilere ipek dokumacılığının önemli bir aşaması olan iplik çekimini de uygulamalı olarak gösteren Genç, geleneksel tekniklerle ipek kozalarının nasıl işlendiğini birebir sergiliyor. “Koza, yeniden doğuşun simgesi” diyen sanatçı, ipek böceği yetiştirmenin ne denli zahmetli bir süreç olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Tozlu, nemli, bayat yaprak yemez. Dut yapraklarını tek tek toplayıp yıkıyor ve kurutuyoruz. Bu zahmete rağmen, atalarımızdan kalan mirası yaşatmak bizim için büyük bir onur.”

“Altındağ Bizim Kardeşimiz Oldu”

Altındağ Belediyesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi’nin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tülay Genç, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin sanata ve sanatçılara verdiği değeri her fırsatta gösterdiğini belirtti. “Her gelişimizde bizlerle birebir ilgileniyor, üretim sürecimizi yakından takip ediyor. Bu destek bizim için çok kıymetli” dedi.

Altınköy’deki sanat atölyelerinde açtıkları tezgâhlarda çalışmalarını sürdüren Genç ve ekibi, yaşadıkları büyük yıkımın ardından burada huzur bulduklarını ve bu ortamın kendilerine nefes aldırdığını ifade ediyor. “Altındağ bize kucak açtı, evimiz oldu. Ankara’nın ve Altınköy’ün gönlümüzdeki yeri çok farklı” sözleriyle duygularını paylaşıyor.

Ziyaretçilere Açık Davet

Tülay Genç, ipek kozalarının Hatay’dan Ankara’ya uzanan umut yolculuğuna tanıklık etmek isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ediyor. İplik çekimi sürecini yerinde görmek, geleneksel el emeği ürünleri yakından incelemek ve sanatla iç içe bir deneyim yaşamak isteyen ziyaretçiler, Altınköy’de bu kültürel mirasa tanıklık etme fırsatı buluyor.