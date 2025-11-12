Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ECR 787 plakalı kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü ile 8 kaçak göçmen yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.