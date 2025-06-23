Sınav sabahı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YKS sınavına giren öğrenciler ve ailelerle görüştü.



“Kazansa Ne Olur? Okutamıyoruz…”



Gerçekleri konuşmazsak daha çok çocuk karanlıkta kalacak diyen baba derdini anlattı:



“Hamalım, sırtımla kazanıyorum ekmeğimi. Günlük ne geçerse elime onunla ev geçindiriyorum. Şimdi kızım sınavı kazansa, başka şehir çıksa…Nasıl okutayım? Elim ayağım titriyor, kazanamasın diyorum. Var mı böyle bir dünya?”



Geçim sıkıntısı, birçok aile gibi onun da çocuğunun geleceğine sevinmesine engel oluyor.



“Milletvekillerimiz, herkes bunu bilsin, aldığımız para bizi geçindirmiyor, evlat okutamıyoruz. İnsan korkar hükümete bir şey söylemeye, işinden, gücünden her şeyinden olursun.”



Ekonomik güçlükler, ailelerin çocuklarının üniversite hayallerini gerçekleştirmesini engellerken ebeveynler çaresizlik içinde geleceğe umut dolu bakamıyor.



Giderek Artan Yurt ve Ev Fiyatları Öğrencilerin Ailelerini Zorluyor



2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretlerinde büyük oranda artış yapıldı. 570 TL olan 6. tip yurt ücreti, bu yıl %50 artarak 855 TL seviyesine ulaştı. Özel yurtlarda ise fiyatlar, sunulan hizmetlere ve lokasyonlara göre değişiklik göstermeye devam ediyor.



Ekonomik Kriz Gençlerin Hayallerini Gölgeliyor…



Barınma ihtiyacındaki ekonomik kriz yaratan bu fiyatlar ,bütçeleri zorlamaya devam ediyor.

Fotoğraf/Video: ANKA Haber Ajansı