Almanya’da son dönemde Müslüman karşıtı olaylar ve İslam düşmanlığı suçlarında ciddi artışlar yaşanıyor. İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifak (CLAIM) tarafından hazırlanan raporlara göre, 2024 yılında Almanya genelinde Müslümanlara yönelik 3 bin 80 olay kaydedildi ve bu rakam 2023’e kıyasla yüzde 60 arttı. Özellikle Berlin’de ise Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 70 yükseldi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’nin verileri, ırkçılık, antisemitizm ve etnik kökene dayalı ayrımcılık şikayetlerinin 2019’dan bu yana üç kat arttığını gösteriyor. Federal Kriminal Dairesi’nin 2024 Siyasi Saikli Suçlar Raporu ise nefret suçlarının 2023’e göre yüzde 28 artarak 21 bin 733’e ulaştığını ve bu artışın önemli bir bölümünün İslam düşmanlığıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Aynı yıl içinde 79 camiye saldırı düzenlendi.

CLAIM yöneticileri Rima Hanano ve Güzin Ceyhan, Almanya’daki artan Müslüman karşıtlığına karşı alınması gereken önlemleri AA muhabirine değerlendirdi. Hanano, toplumda Müslümanlara karşı güçlü bir düşmanlık olduğunu ve her iki kişiden birinin bu söylemleri desteklediğini belirtti. Hanano, “Müslümanlar ‘terörist’ ve ‘güvenlik sorunu’ olarak yaftalanıyor, bu da ayrımcılığı ve saldırıları meşrulaştırıyor” dedi.

Hanano ayrıca, Müslümanların üçte ikisinin siyasete güvenmediğine dikkat çekerek, bunun toplumsal birlik ve demokrasi açısından sorun oluşturduğunu vurguladı. Müslüman karşıtı ırkçılığın ciddiye alınması gerektiğini belirten Hanano, hükümetin etkili bir siyasi yanıt vermesi ve mağdurların korunması için yeni eylem planlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hanano, mağdurların çoğunun yaşadıkları ayrımcılık vakalarını bildirmediğine işaret ederek, bu nedenle verilerin eksik kaldığını belirtti. Devlet ve sivil toplumun bu tür ırkçılığı daha iyi tanımlaması ve tanıması gerektiğini vurguladı.

CLAIM uzmanlarından Güzin Ceyhan ise toplumdaki her iki kişiden birinin Müslümanlara karşı güvensizlik ve düşmanlık hissettiğini söyledi. Medya ve siyasette kullanılan İslam karşıtı dilin bu tutumları artırdığını belirten Ceyhan, özellikle başörtülü kadınların kamu alanlarında daha fazla saldırıya uğradığını aktardı.

Ceyhan, raporlarda yer alan verilerin sadece bildirilen vakaları içerdiğini, gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini söyledi. Ayrıca Almanya’daki yeni hükümete ve medya kuruluşlarına sorumluluk düştüğünü, genellemelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. “Her Müslüman terörist değildir” diyen Ceyhan, güven duygusunun Müslüman toplumda ciddi şekilde zedelendiğini ifade etti.