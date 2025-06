Festival Park Yenikapı’da sahne alacak Halsey, Türk hayranlarıyla yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını açıkladı. Ünlü sanatçı, İstanbul’u dünyadaki en sevdiği şehirlerden biri olarak nitelendirerek, “Türkiye her zaman kalbimin bir parçası olacak” dedi. Türk kültürüne olan ilgisini sık sık dile getiren Halsey, Stagepass & Concerts East ile Biletinal iş birliğiyle İstanbul konseri düzenleyecek. "Closer", "Boy With Luv", "Without Me", "New Americana" ve "Colors" gibi hit şarkılarıyla tanınan Halsey’nin konser detayları için www.biletinal.com adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA