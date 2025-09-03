Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar, insansız su altı robotu (ROV) ile yapılan son görüntülemenin ardından harekete geçti. Özel eğitimli dalgıçlar, 68 metre derinlikte bulunan cenazeyi asansör sistemi kullanarak bulunduğu yerden çıkardı. Yukay’ın bedeni, ardından Bandırma Limanı’na getirildi.

Otopsi Bursa’da yapılacak

İş insanı Halit Yukay’ın, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası belli olacak.