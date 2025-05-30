Hakkari ve Zonguldak’ta ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ kurulmasına izin verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4’üncü maddesi kapsamında, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hakkari ve Zonguldak’ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulmasına izin verildi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri vb.) arasında oluşturulan, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik hizmetleri organize eden ve yürüten bir mahalli idare birliğidir.

Bu tür birliklerin temel amaçları şunlardır:

Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması (örneğin kısırlaştırma, çip takma)

Geçici veya kalıcı barınaklarda barındırılması

Hayvanların beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması

Toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde denetim ve uygulamalar yapılması

Yasal dayanağı nedir?

Bu birlikler, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulur. Bu kanuna göre, yerel yönetimler ortak ihtiyaçları karşılamak amacıyla bir araya gelerek birlik oluşturabilir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili birlikler de bu çerçevede faaliyet gösterir.

Neden önemlidir?

Kaynakların birleştirilmesini sağlar (personel, bütçe, tesis gibi).

Daha koordineli ve etkin bir hizmet sunumu mümkün olur.

Hayvan hakları ve halk sağlığı açısından sürdürülebilir çözümler üretilmesine olanak tanır.

Bu birlikler sayesinde özellikle küçük belediyelerin tek başına altından kalkamayacağı yükler, iş birliğiyle daha sistematik bir şekilde yürütülebilir.