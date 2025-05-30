Yangın, saat 23.45 sıralarında Buca ilçesi Şirinyer semtinde bulunan pazar yerindeki bir sebze- meyve satışı yapılan tezgahta çıktı. İddiaya göre, tezgahta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tamamını sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Öte yandan, tezgahın alev alev yanması bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, tezgahın kundaklanmış olabileceği ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yangınla ilgili incele sürdürülüyor.