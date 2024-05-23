UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon belli oldu

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, – UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Atalanta, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen’i 3-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Atalanta’ya galibiyeti getiren golleri Ademola Lookman kaydetti. Leverkusen ise 51 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı ve yenilmezlik serisi sona erdi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Dublin Arena’da İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetirken; Kovacs’ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yaptı.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin çalıştırdığı Atalanta, Leverkusen karşısına “Musso – Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Scamacca” ilk 11’iyle çıktı. Xabi Alonso ise İtalyan ekibinin önünde şu 11’i görevlendirdi: “Kovar – Tapsoba, Tah, Hincapie, Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, Adli.”

Karşılaşmaya etkili başlayan Atalanta, 12’nci ve 26’ncı dakikalarda Ademola Lookman’ın golleriyle devreye 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan İtalyan temsilcisi, 75’inci dakikada Lookman ile bir gol daha buldu ve tarihinde ilk çıktığı finalde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

LEVERKUSEN’İN SERİSİ SONA ERDİ

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi Atalanta karşısında alınan 3-0 mağlubiyetle sona erdi.

Almanya Ligi Bundesliga’da sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve tüm kulvarlarda toplamda 51 maça çıkan Leverkusen, Dublin Arena’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta’ya 3-0 kaybetti.

Bu sonuçla Xabi Alonso’nun öğrencileri 51 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

ATALANTA’NIN İLK AVRUPA ZAFERİ

İtalya’nın köklü kulüplerinden Atalanta, ilk kez Avrupa kupalarında zafere ulaştı. Tarihinde İtalya Kupası, İtalya Serie B ve İtalya Serie C şampiyonlukları bulunan İtalyan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

2016 yılından bu yana aralıksız Atalanta’yı çalıştıran Gian Piero Gasperini ise kariyerinin ilk kupasını Bergamo temsilcisinin başında UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak elde etti. Öte yandan Avrupa arenasında çıktığı ilk finalde şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik direktör olan Gasperini, Maurizio Sarri’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan ikinci İtalyan teknik adam oldu.

LEVERKUSEN BU SEZON İKİNCİ KEZ GOL BULAMADI

Alman ekibi Leverkusen, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atmayı başaramadı.

Tüm kulvarlarda geride kalan 51 maçta yalnızca ligde 19’uncu haftada oynanan Gladbach maçında gol bulamayan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi finalinde de rakip ağları havalandıramadı.

Öte yandan bu sezon oynadığı maçlarda 143 gol kaydeden Alman temsilcisi, kalesinde ise 42 gol gördü.