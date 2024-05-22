Aziz Yıldırım'dan cevap gecikmedi

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, Kadıköy'deki seçim ofisinde üyelerle buluştu. Yıldırım, burada basın mensuplarına yaklaşan seçimle alakalı olarak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, birilerinin tetikçiliğini yaptığını ifade eden Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5 de ben vereyim 12'ye anlaşsınlar, getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar" diye konuştu.

"7 MİLYONA GELECEKSE BİZ ÇEKİLELİM"

Mourinho ile görüştüklerini ve Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hasan Arat'a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz 'anlaşıyormuşsun' deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde 'Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana, onlarla spor üzerine sohbet ettik, böyle bir konuşmamız olmadı' dedi" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I BİZ HER ZAMAN YENERİZ"

Aziz Yıldırım, 2018'den itibaren kulüpte herhangi olumlu bir gelişme yaşanmadığını söyleyerek, "2018'den bu yana hiçbir şey yapılmadı, bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapılmadı. Herkes şikayet ediyor. 2018'de planlarımız neyse onları uygulayacağız. Biz 20 sene Galatasaray'a yenilmedik, yenerken de 4-0, 6-0 gibi neticeler aldık. Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı, son dönemlerde bunu biraz kaybettik. İçerde yenildik 20 senelik serimiz bitti. Bu maç gittik yendik ve çocuklar mutlu oldu. Okullarına formayla gittiler, gururla taşıdılar. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım" ifadelerini kullandı.

Yeni haftada bir toplantı yapacağını ve vaatlerini detaylı şekilde anlatacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Pazartesiden sonra yapacağım toplantıda şampiyonluğu neden kaybettiğimizi detaylı şekilde anlatacağım. Dış güçler, yan etkenler bunları bırakacak. Şampiyonluğu inşallah kazanırız. Kazanalım ben adaylıktan çekileyim, benim adaylığım önemli değil. Fenerbahçe mutlu olsun. Konyaspor-Galatasaray maçında beraberlik ikisine de yarıyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır, yener diyelim ama ne olur göreceğiz" dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı olarak ise başkanlığa seçilmesi halinde notere gidip belgelerle durumu tasdik ettireceğini ve ardından mahkemeden karar çıkartıp federasyona götüreceğini ifade etti.

"FEDERASYON ÖNCE TARAFSIZ OLMALI"

Aziz Yıldırım, Berlin'de düzenlenecek Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Final'de ise Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasını istediğini söyledi. Başkan olması halinde federasyon seçimlerinde işin içinde olmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, "Federasyon seçiminde işin içinde olacağız. Beni bir başkan adayı aradı. Kendisine şu tavsiyede bulundum. Yapacağın yönetim kurulunda 3 büyüklerden 2-3 adam alma olmamalı. Değerli insanlar tarafsız davranabilecek insanları alın bu sorunları ortadan kaldırın dedim. Federasyon önce tarafsız olmalı, bunun oluşturulması lazım" diye konuştu.

2018'den bu yana kulübün kurumsallaşma adına adımlar atmadığını söyleyen Yıldırım, "Her şey yanlış, kurumsallaştı mı kulüp? 2018'e döneceğiz. Bu 6 sene kayıp. İlerlememiz lazım. İsmail Kartal'ı kim Fenerbahçe'nin antrenörü yaptı. İnşallah şampiyon oluruz, ona göre de konuşuruz. Benim açıklamamdan sonra Mourinho ile çalışan oyuncularda derbide etkilenmiştir. Yeni birisi gelecek olursa olumlu yönde daha farklı şekilde oynamış olabilirler. Bir katkı olmuştur" diyerek sözlerini noktaladı.