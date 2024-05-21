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Esma Esad’a akut lösemi teşhisi kondu

Esma Esad’a akut lösemi (AML) teşhisi konduğu açıklandı.

Esma Esad’a akut lösemi teşhisi kondu
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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’a akut lösemi (AML) teşhisi konduğu açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden bugün yapılan açıklamada Esma Esad’a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu belirtildi. Esma Esad’ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

# Esma Esad, akut lösemi (AML), Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, sosyal, tespit

21 May 2024 - 14:28 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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